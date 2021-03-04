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Видеотрансляция жеребьевки 1/2 Кубка Украины по футболу: смотрите онлайн

4 марта, 10:46

Олег Люлька Олег Люлька

Борьбу за трофей продолжают "Заря", "Динамо", "Александрия" и "Агробизнес"

В четверг, 4 марта, в Доме футбола в Киеве проходит жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Начало – в 11:30. Наш сайт ведет видеотрансляцию этого события.

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Напомним, в полуфинал Кубка Украины вышли "Заря", "Динамо", "Александрия" и "Агробизнес". Проводят жеребьевку телеведущая Александра Лобода и тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк.

Отметим, что главной сенсацией 1/4 финала стала победа перволигового "Агробизнеса" над "Шахтером" 1:0. На 51-й минуте кипер команды из Волочиска Мозиль парировал пенальти Алана Патрика, а в дополнительное время уже Семенец поразил ворота "горняков".

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С большим трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины "Динамо", лишь в серии пенальти одолевшее "Колос". Теперь киевляне – фавориты нынешнего розыгрыша.

Отметим, что базовая дата матчей 1/2 финала – 21 апреля. В случае ничьей в основное время, предусмотрены экстра-таймы и серия пенальти.

Напомним, что обладателем Кубка Украины-2020 стало "Динамо", в финале по пенальти одолевшее "Ворсклу".

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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жеребьевка Динамо Киев Заря Луганск Кубок Украины ФК Александрия Агробизнес Волочиск

Источник: Сегодня|Спорт

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