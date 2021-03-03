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"Я тоже знаю "10 негритят": тренер "Колоса" удивлен, что его удалили в матче с "Динамо"

3 марта, 23:27

Елена Павлова Елена Павлова

Руслан Костышин успокоил своего капитана примером из "Челси"

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины по пенальти – 3:4. Напомним, что и основное, и дополнительное время в киевском матче завершилось вничью 0:0, а подопечные Мирчи Луческу до экстра-таймов нанесли только один удар в створ ворот команды из Ковалевки.

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Про матч с "Динамо" и не реализованный пенальти

"Была хорошая игра в нашем исполнении. А пенальти – это такое дело. Терри в финале Лиги чемпионов поскользнулся и не забил решающий пенальти, и "Челси" не выиграл трофей. Я подошел и сказал это нашему капитану в раздевалке. Гавриш молодец, что пошел бить этот пенальти после того, как не забил "Руху". Это мужество и капитанская ответственность. Можно лишь гордиться нашим капитаном", – цитирует коуча сайт "Динамо"

Руслан Костышин

Руслан Костышин / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Про непонятное удаление

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Также Костышин рассказал про свое удаление во второй половине матча: "Это эмоции. Не видел видео, поэтому пока не могу комментировать. Я не понял, за что мне дали красную карточку. Я не оскорблял ни арбитра, никого вообще, не кричал на судью. Просто побежал, покинул техническую зону и высказал претензию. Это желтая карточка".

"Динамо" – "Колос"

"Динамо" – "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Про грязь после поражения от "Руха"

"После матча с "Рухом" в прессе начались различные выступления. При том, что по судейству у нас должно быть больше претензий, чем у "Руха". Чурко просто оторвали ногу – и за это не дали красную карточку. Сегодня он не смог сыграть. И таких моментов было очень много. У нас нет покровителей и друзей в СМИ. После этой игры на "Колос" вылилось очень много. Тренер "Руха" Федык – любитель Агаты Кристи. Я тоже знаю книгу "10 негритят". Пусть почитает", – загадочно заметил Костышин

Ранее мы писали, что "Колос" проиграл "Руху" после супергола на 96-й минуте.

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Динамо Киев Кубок Украины удаление Колос Ковалевка Руслан Костышин
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