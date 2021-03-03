"Я теж знаю "10 негренят": тренер "Колоса" здивований, що його видалили в матчі з "Динамо"

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин прокоментував поразку від "Динамо" у 1/4 фіналу Кубка України по пенальті – 3:4. Нагадаємо, що і основний, і додатковий час в київському матчі завершився внічию 0:0, а підопічні Мірчі Луческу до екстра-таймів завдали лише один удар в площину воріт команди з Ковалівки.
Про матч з "Динамо" і не реалізований пенальті
"Була хороша гра в нашому виконанні. А пенальті – це така справа. Террі у фіналі Ліги чемпіонів послизнувся і не забив вирішальний пенальті, і "Челсі" не виграв трофей. Я підійшов і сказав це нашому капітану в роздягальні. Гавриш молодець, що пішов бити цей пенальті після того, як не забив "Руху". Це мужність і капітанська відповідальність. Можна лише пишатися нашим капітаном", – цитує коуча сайт "Динамо"
Про незрозуміле вилучення
Також Костишин розповів про своє видалення в другій половині матчу: "Це емоції. Не бачив відео, тому поки не можу коментувати. Я не зрозумів, за що мені дали червону картку. Я не ображав ні арбітра, нікого взагалі, не кричав на суддю. просто побіг, покинув технічну зону і висловив претензію. Це жовта картка".
Про бруд після поразки від "Руху"
"Після матчу з "Рухом" в пресі почалися різні виступи. При тому, що по суддівству у нас повинно бути більше претензій, ніж у "Руха". Чурко просто відірвали ногу – і за це не дали червону картку. Сьогодні він не зміг зіграти. І таких моментів було дуже багато. У нас немає покровителів і друзів в ЗМІ. Після цієї гри на "Колос" вилилося дуже багато. Тренер "Руху" Федик – любитель Агати Крісті. Я теж знаю книгу "10 негренят". Нехай почитає" , – загадково зауважив Костишин
Раніше ми писали, що "Колос" програв "Руху" після суперголу на 96-й хвилині.
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