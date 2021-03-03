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"Шахтер" сенсационно вылетел из Кубка Украины после незабитого пенальти и удаления

3 марта, 21:41

Елена Павлова Елена Павлова

В начале второго тайма Алан Патрик упустил шанс вывести "горняков" вперед

Боевыми выдались матчи 1/4 финала Кубка Украины. "Динамо" только по пенальти прошло "Колос", а затем действующий чемпион страны "Шахтер" намучился с лидером Первой лиги "Агробизнесом" из города Волочиск Хмельницкой области. На киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского" дончане сенсационно проиграли 0:1.

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"Агробизнес", который играл только первый официальный поединок после зимнего перерыва, оказался не робкого десятка. Команда из Волочиска не просто отбивалась, но и создавала моменты у ворот Пятова. Но первый тайм забитых голов не принес.

После пяти минут игры во втором тайме в ворота "Агробизнеса" поставили пенальти. Соломон вышел на свидание с голкипером, пробросил мимо и упал в штрафной после контакта с соперником. Судья сначала обратился к VAR, а только потом указал на "точку". Но Мозиль не дал забить Алану Патрику, намертво зафиксировав мяч.

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Сергей Петров сразу же забил в ответ! Вратарь хозяев Мозиль долгой передачей вывел игрока один на один с Пятовым. Петров пробил мимо вратаря "Шахтера", но после просмотра видеоповтора судья зафиксировал офсайд у Сергея.

"Агробизнес" – "Шахтер"

"Агробизнес" – "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На 89-й минуте перекладина спасла "Агробизнес" после удара Дентиньо. А через минуту Пятов спас "Шахтер" после удара Груши в ближний угол. А затем после штрафного и рикошета "горняков" выручила штанга. Чудом не забили в дополнительное время Тете и Судаков. Однако лидер Первой лиги выстоял в основное время – 0:0.

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А уже в первом экстра-тайме решающий мяч забил Богдан Семенец, реализовав выход с Пятовым один на один. "Шахтер" в дополнительное время бросил в бой Тайсона и Марлоса, но штурм ворот "Агробизнеса" не принес результата. Хотя моментов у дончан было много. К тому же "Шахтер" доигрывал в меньшинстве после удаления Хочолавы. 1:0 и дальше сенсационно идет коллектив из Волочиска.

Напомним, что "Шахтер" – рекордсмен по победам в Кубке Украины: у "горняков" 13 трофеев – на один больше, чем у "Динамо". Но в прошлом розыгрыше дончане вылетели на стадии 1/8-й, уступив как раз киевлянам.

Высшим же достижением "Агробизнеса" в турнире является выход в 1/2 финала в этом сезоне. До этого он выбил из борьбы трех соперников – "Ужгород" (1:0), "Эпицентр" (2:1) и финалиста предыдущего турнира "Ворсклу" (1:0). "Шахтер" стартовал в этом розыгрыше со стадии 1/4 финала.

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Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу пройдет 4 марта.

Ранее мы писали, что билеты на матч "Шахтер" – "Рома" уже в свободной продаже. Матч 1/8 Лиги Европы пройдет 18 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 19:55.

Смотрите, как "Шахтер" в чемпионате Украины проиграл "Заре"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Шахтер Донецк Кубок Украины Алан Патрик Агробизнес Волочиск
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