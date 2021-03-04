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Кинг-Конг жив! Эпическая реакция на сейвы вратаря "Динамо" в Кубке

4 марта, 11:20

Олег Люлька Олег Люлька

Денис Бойко подтвердил, что его рано списывать со счетов

Киевское "Динамо" эпично отреагировало на игру своего вратаря Дениса Бойко по прозвищу "Кинг-Конг", два сейва которого в серии пенальти накануне помогли киевлянам обыграть "Колос" и выйти в полуфинал Кубка Украины.

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Столичный клуб опубликовал в соцсетях коллаж, в котором объединил лица Кинг-Конга из знаменитого фильма и своего вратаря-героя. "Кинг-Конг. Денис Бойко против "Колоса", – гласит подпись "Динамо" под фото.

  • "Просто мощь!"
  • "Стена!"
  • "Кинг-Конг жив!" – восхищающая Денисом в комментариях под коллажем болельщики "Динамо"

А ведь зимой многие уже успели списать Дениса Бойко со счетов, заявив, что "Динамо" впору с ним расставаться, учитывая наличие Георгий Бущана и Руслана Нещерета.

"Интересно получается. Когда Бойко долгое время не играл или играл не очень удачно, на него лилось столько критики, какой он "дырка" и так далее. Сейчас же – когда он отбил важные пенальти – все те критики поднимают його выше небес" – недоумевает пользователь под ником team_tsitaishvili

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Смотрите видео сейвов Бойко в Кубке

Смотрите, как Бойко пропускал в ЛЧ от "Ференцвароша"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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вратарь Динамо Киев Кубок Украины пенальти Денис Бойко Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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