Кінг-Конг живий! Епічна реакція на сейви воротаря "Динамо" в Кубку

Київське "Динамо" епічно відреагувало на гру свого воротаря Дениса Бойка на прізвисько "Кінг-Конг", два сейви якого в серії пенальті напередодні допомогли киянам обіграти "Колос" і вийти до півфіналу Кубка України.
Столичний клуб опублікував у соцмережах колаж, в якому об'єднав обличчя Кінг-Конга зі знаменитого фільму і свого воротаря-героя. "Кінг-Конг. Денис Бойко проти "Колоса", – такий підпис "Динамо" зроблено до фото.
- "Просто міць!"
- "Стіна!"
- "Кінг-Конг живий!" – захоплюються Денисом в коментарях під колажем вболівальники "Динамо"
Хоча ще взимку багато хто вже встиг списати Дениса Бойко з рахунків, заявивши, що "Динамо" час з ним розлучатися, враховуючи наявність Георгій Бущана і Руслана Нещерета.
"Цікаво виходить. Коли Бойко тривалий час не грав або грав не дуже вдало, на нього лилося стільки критики, який він "дірка" і так далі. Зараз же – коли він відбив важливі пенальті – всі ті критики піднімають его вище небес" – дивується користувач під ніком team_tsitaishvili
Дивіться відео сейвів Бойка в Кубку
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