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Луческу спасает "Динамо": в Киеве пройдет необычный матч

5 марта, 08:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский гранд сыграет с румынским ради благотворительности

27 марта на столичном НСК "Олимпийский" состоится товарищеский матч, в котором киевское "Динамо" будет принимать гостей из Румынии. "Динамо" (Бухарест) сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы, и украинский клуб решил помочь их решить проведением благотворительной встречи. Пройдет она по инициативе нынешнего главного тренера киевлян Мирчи Луческу. Вырученные средства будут направлены клубу из румынской столицы.

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Новость сообщил сайт поклонников команды.

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Румынское "Динамо" задерживает футболистам выплату зарплаты, из-за чего у клуба могут возникнуть проблемы с получением лицензии на выступление в высшем дивизионе. Команда из Бухареста сейчас занимает лишь 13-е место среди 16 коллективов элиты.

Заметим, что в конце марта национальные сборные будут играть отборочные матчи чемпионата мира, так что встречу на "Олимпийском" подопечные Луческу проведут в ослабленном составе. Знаменитый румынский тренер возглавлял "Динамо" (Бухарест) в 1985-1990 гг.

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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футбол нск олимпийский Динамо Киев Мирча Луческу Динамо Бухарест благотворительный матч
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