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Милевский угрожает "Динамо" перед матчем УПЛ, но гол пообещал не праздновать

5 марта, 17:27

Елена Павлова Елена Павлова

Форвард "Миная" ждет встречи с Гусевым и Вукоевичем

Известный нападающий "Миная" Артем Милевский рассказал о своих чувствах накануне предстоящего матча 17-го тура УПЛ против "Динамо". Поединок состоится 7 марта. Ранее мы писали, что команда Милевского пробивает дно.

"Я когда-то говорил, что буду играть только за свой родной клуб, но так сложилась ситуация, что буду играть против него. Жду этого матча, хочется всех увидеть, вспомнить истории. Кого хотел бы увидеть? Олег Гусева, Огнена Вукоевича. Это из тех, кто остался. Чтобы я сказал Мирче Луческу при встрече? Не знаю, будет ли время с ним пообщаться. Посмотрим, какая будет обстановка, у кого какое будет настроение", – цитирует форварда сайт "Миная".

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Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Также Милевский заверил, что новичок украинской Премьер-лиги очень постарается дать бой лидеру:

"Не хотим хвастаться и бить себя в грудь, что сможем взять очки с "Динамо", но "Минай" точно сможет дать бой киевлянам. Буду ли праздновать, если забью? Нет, не собираюсь".

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Мы также писали, что Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей.

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Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

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