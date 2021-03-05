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Мілевський погрожує "Динамо" перед матчем УПЛ, але гол пообіцяв не святкувати

5 березня, 17:27

Олена Павлова Олена Павлова

Форвард "Миная" чекає на зустріч з Гусєвим і Вукоєвичем

Відомий нападаючий "Миная" Артем Мілевський розповів про свої почуття напередодні майбутнього матчу 17-го туру УПЛ проти "Динамо". Поєдинок відбудеться 7 березня. Раніше ми писали, що команда Мілевського пробиває дно.

"Я колись говорив, що буду грати тільки за свій рідний клуб, але так склалася ситуація, що буду грати проти нього. Чекаю цього матчу, хочеться всіх побачити, згадати історії. Кого хотів би побачити? Олега Гусєва, Огнена Вукоєвича. Це з тих, хто залишився. Щоб я сказав Мірчі Луческу при зустрічі? Не знаю, чи буде час з ним поспілкуватися. Подивимося, яка буде обстановка, у кого який буде настрій", – цитує форварда сайт "Миная"

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Артем Мілевський

Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Також Мілевський запевнив, що новачок української Прем'єр-ліги дуже постарається дати бій лідеру:

"Не хочемо хвалитися і бити себе в груди, що зможемо взяти очки з "Динамо", але "Минай" точно зможе дати бій киянам. Чи буду святкувати, якщо заб'ю? Ні, не збираюся".

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Ми також писали, що Мілевський почав ударно лайкать фото своєї колишньої.

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Команда
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Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
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11
4
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Забиті 33
Пропущені 13
Різниця 20
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2
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Пропущені 12
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16
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Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
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16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
15
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8
22
27
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Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П Н В
9
МаріупольМаріупольМар
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4
5
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17
Забиті 16
Пропущені 23
Різниця -7
Результати останніх матчів: Н П П П П
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Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
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Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
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МинайМинайМин
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Забиті 12
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Результати останніх матчів: В П П Н П
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ІнгулецьІнгулецьІнг
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Пропущені 24
Різниця -9
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Забиті 11
Пропущені 33
Різниця -22
Результати останніх матчів: П П В Н Н

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

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