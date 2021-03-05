Мілевський погрожує "Динамо" перед матчем УПЛ, але гол пообіцяв не святкувати

Відомий нападаючий "Миная" Артем Мілевський розповів про свої почуття напередодні майбутнього матчу 17-го туру УПЛ проти "Динамо". Поєдинок відбудеться 7 березня. Раніше ми писали, що команда Мілевського пробиває дно.

"Я колись говорив, що буду грати тільки за свій рідний клуб, але так склалася ситуація, що буду грати проти нього. Чекаю цього матчу, хочеться всіх побачити, згадати історії. Кого хотів би побачити? Олега Гусєва, Огнена Вукоєвича. Це з тих, хто залишився. Щоб я сказав Мірчі Луческу при зустрічі? Не знаю, чи буде час з ним поспілкуватися. Подивимося, яка буде обстановка, у кого який буде настрій", – цитує форварда сайт "Миная"

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Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Також Мілевський запевнив, що новачок української Прем'єр-ліги дуже постарається дати бій лідеру:

"Не хочемо хвалитися і бити себе в груди, що зможемо взяти очки з "Динамо", але "Минай" точно зможе дати бій киянам. Чи буду святкувати, якщо заб'ю? Ні, не збираюся".

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Ми також писали, що Мілевський почав ударно лайкать фото своєї колишньої.

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

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