Реклама футбольного клуба с полуголой красавицей вызвала скандал: смотрите фото

Бразильский клуб Сампайо Корреа попал в скандал из-за рекламы в соцсетях. Все из-за фотографии, выбранной для иллюстрации специальной акции для членов клуба, которая гарантировала им скидку в мотеле-спонсоре клуба.

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Рядом с лозунгом рекламы "Забей гол, боливиец!" разместили красотку в бикини в вызывающей позе и футболке клуба, пишет Record.

В комментариях клуб обвинили в сексизме, поэтому руководству пришлось оправдываться и извиняться: "Это рекламный материал спонсора клуба, сделанный маркетинговой командой партнера. По этому случаю Сампайо Корреа выражает свое уважение всем фанаткам, которые являются частью нашей необъятной вселенной, и заявляет, что никогда не имел намерение оскорбить или опорочить образ женщины".

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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