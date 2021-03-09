Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Нечеловеческая сила! Футболист отбросил соперника на пять метров

9 марта, 10:46

Олег Люлька Олег Люлька

Бразильский нападающий Халк доказал, что отбирать у него мяч – бесполезная трата времени

Известный бразильский нападающий Халк провел дебютный матч в составе "Атлетико Минейро", сходу оправдав свое прозвище в честь одноименного персонажа вселенной Marvel, обладающего нечеловеческой силой.

Реклама

Читайте также: Легенда бразильского футбола станет отцом в пятый раз: его супруга очаровательна

В поединке чемпионата штата Минейро с "Уберландией" один из соперников попытался отобрать у Халка мяч. Но 34-летний форвард жестко сыграл корпусом и, частично, рукой, оттолкнув полузащитника гостей Франко далеко-далеко от себя.

Толчок оказался настолько сильным, что оппонент Халка отлетел на пять метров. Что интересно, судья даже не разглядел в этом эпизоде нарушение правил.

Видео с толчком Халка уже стало вирусным, собрав миллионы просмотров: бразилец в очередной раз впечатлил футбольную публику своей мощью.

Реклама

А вот голами Халк в дебютной игре за клуб не отличился. "Атлетико Минейро" разгромил "Уберландию" 4:0 без забитых мячей знаменитого форварда.

Напомним, последним клубом Халка был китайский "Шанхай СИПГ", за который он забил 50 голов в 100 матчах. До того он играл в "Зените" и "Порту", становился серебряным призером Олимпиады-2012 и победителем Кубка Конфедераций-2013.

Халк и его жена Камила

Халк и его жена Камила / Фото: Twitter

Реклама

Добавим, что в конце 2019 года Халк бросил жену ради ее племянницы Камилы, оставив свою уже экс-супругу с тремя детьми.

По данным СМИ, бывшая жена требует от Халка 700 млн реалов – порядка $134 млн.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист чемпионат Бразилии Халк Атлетико Минейро

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять