Фанат викупив місце для футболіста в основному складі. А той підвів команду

Забавна історія сталася в чемпіонаті Бразилії з футболу. Вболівальник "Інтернасьонала" витратив величезну суму грошей, щоб футболіст зміг вийти на поле. А той підвів свою команду.

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У бразильській Серії А "Фламенго" приймав "Інтернасьонал". Один з лідерів гостей Родіней виступає за клуб на правах оренди. Права на нього належать якраз "Фламенго". Родіней міг взяти участь в матчі лише за умови виплати клубу, який володіє правами на футболіста, 1 млн реалів (близько 180 тисяч доларів). Такий пункт був прописаний в контракті гравця при оренді.

"Інтернасьонал" не був готовий платити ці гроші, але клуб виручив фанат Елусмар Маджі Шеффер, який перерахував необхідну суму з власної кишені. Однак щедрість вболівальника користі команді не принесла – "Інтернасьонал" поступився з рахунком 1:2, а Родіней отримав пряму червону картку на 49-й хвилині.

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