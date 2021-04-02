Футболіст отримав червону картку на 9-й секунді матчу: відео

Футболіст бразильського клубу Ботафого Параїба Кайо примудрився отримати червону картку через 9 секунд після початку поєдинку! Сталося це у зустрічі регіонального турніру Кубок Нордесте проти Трезе.

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Кайо намагався дістатися до м'яча після довгої передачі з глибини поля і двома ногами стрибнув у суперника. Рефері довго не думав і показав грубіянові червону картку. Відзначимо, що Ботафого в результаті програв з рахунком 0:1.

Раніше ми писали, що футболіст ледь не відірвав голову суперникові прийомом з карате. Арбітр відразу ж покарав грубіяна червоною карткою.

А ще раніше футболіст висякався на суперника і був вигнаний з поля. Гравець грубо порушив санітарний регламент під час пандемії.

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