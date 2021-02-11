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Сестра Роналду не соромиться показувати свій целюліт: "У мене було його ще більше"

11 лютого, 23:17

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У Каті Авейру своя думка щодо жіночої краси

Сестра знаменитого португальського футболіста Кріштіану Роналду Катя Авейру не може похвалитися ідеальною фігурою. Втім, дівчина не соромиться викладати свої пікантні фото на загальний огляд і заявляє – любите себе такими, якими ви є.

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"Жінка настільки досконала зі своєю недосконалістю... Целюліт?? У мене було більше, було менше. Проблема? Ні, я все ще люблю себе такою... Фільтри... іноді я використовую їх, одні вважають за краще більше, інші менше...

Нічого страшного, вибирайте те, що вам подобається, це нормально, не показувати те, що вас турбує... це нормально, безсоромно показувати, що не є модою...

Це просто не нормально, якщо ти не любиш себе або не береш себе такою, якою є... Тому що наша справжня краса виходить зсередини... Любіть себе понад усе... ", – написала дівчина в Instagram.

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Кріштіану Роналду WAGs Катя Авейру

Джерело: Сегодня|Спорт

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