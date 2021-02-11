Сестра Роналду не соромиться показувати свій целюліт: "У мене було його ще більше"

Сестра знаменитого португальського футболіста Кріштіану Роналду Катя Авейру не може похвалитися ідеальною фігурою. Втім, дівчина не соромиться викладати свої пікантні фото на загальний огляд і заявляє – любите себе такими, якими ви є.

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"Жінка настільки досконала зі своєю недосконалістю... Целюліт?? У мене було більше, було менше. Проблема? Ні, я все ще люблю себе такою... Фільтри... іноді я використовую їх, одні вважають за краще більше, інші менше...

Нічого страшного, вибирайте те, що вам подобається, це нормально, не показувати те, що вас турбує... це нормально, безсоромно показувати, що не є модою...

Це просто не нормально, якщо ти не любиш себе або не береш себе такою, якою є... Тому що наша справжня краса виходить зсередини... Любіть себе понад усе... ", – написала дівчина в Instagram.