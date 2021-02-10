Футболістка-феміністка сфотографувалася топлес зі своєю нареченою

Краща футболістка світу 2019 року американка Меган Рапіно, яка відома своїми феміністськими поглядами і нетрадиційною сексуальною орієнтацією, знялася у відвертій фотосесії разом зі своєю нареченою і баскетболісткою жіночої НБА Сью Бьорд.
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Знімками для видання GQ спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Ідеєю для фотосесії стала тема "Сучасних закоханих".
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