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Футболістка-феміністка сфотографувалася топлес зі своєю нареченою

10 лютого, 18:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Так виглядають "Сучасні закохані"

Краща футболістка світу 2019 року американка Меган Рапіно, яка відома своїми феміністськими поглядами і нетрадиційною сексуальною орієнтацією, знялася у відвертій фотосесії разом зі своєю нареченою і баскетболісткою жіночої НБА Сью Бьорд.

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Знімками для видання GQ спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Ідеєю для фотосесії стала тема "Сучасних закоханих".

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топлес футболістка баскетболістка WAGs Меган Рапино

Джерело: Сегодня|Спорт

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