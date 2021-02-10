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Подружка Дарини Білодід, яка подобалася навіть її колишньому

10 лютого, 12:38

Олег Люлька Олег Люлька

Яскраві фото гандболістки Марії Сухої

Ця дівчина може посперечатися з Дариною Білодід за звання головної красуні українського спорту! І при цьому вона – її подруга.

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Знайомтеся, Марія Суха!

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Марія – гандболістка. А дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дарину Білодід називає подружкою-сестричкою, за яку безмежно вдячна всесвіту.

Дружать красуні вже сім років.

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/ Фото: Instagram

Дівчата часто відпочивають разом, наприклад, однією компанією їздили до Туреччини. І ніколи не залишають без уваги фотографії одна одної в Instagram. Ось якими коментарями вони обмінюються:

Дарина Білодід: Альфа.
Марія Суха: Омега.

Дарина Білодід: Вогонь!
Марія Суха: Моя, моя, моя любов.

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Дарина Білодід: Моя ідеальна.
Марія Суха: Радість моя.

Зазначимо, що Марія Суха під своїми фото збирає уподобайки не тільки від Дарини Білодід, а й від багатьох інших відомих спортсменів – в її колекції схвалення від борця Жана Беленюка, боксера Тараса Шелестюка, гімнаста Олега Верняєва і навіть колишнього хлопця Білодід – динамівця Дениса Попова.

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Правда, після розставання Попова з Білодід зникли сердечка від футболіста і для гандболістки Марії Сухої.

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Раніше ми писали, що найкращій спортсменці України Білодід не дали пожити іншим життям. І вона плакала. Перенесення Олімпійських ігор зламало всі плани чарівній дзюдоїстці.

Дарина Білодід за кермом Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Дар'я Білодід WAGs Марія Суха

Джерело: Сегодня|Спорт

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