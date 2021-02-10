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Апетитна "крихітка" до Дня Закоханих: пристрасний образ дочки футболіста

10 лютого, 16:40

Олена Павлова Олена Павлова

Бьянка Гаскойн радить вибирати сексуальні презенти для своїх половинок

Сексуальна дочка відомого англійського футболіста і скандаліста Пола Гаскойна Бьянка продовжує нагадувати, що День Закоханих уже близько. А фото шикарної блондинки в нижній білизні просто зводять з розуму її підписників. Раніше ми писали, що гаряча дочка легенди футболу вже готова до Дня Валентина.

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"Крихітка". Які плани на День Валентина?", – поцікавилася Бьянка у відвертому зеленому комплекті, який активно рекламує.


Через зелений кольор Бьянку запідозрили в любові до "Селтіка", але не втомлювалися захоплюватися дівчиною: "апетитна", "пристрасна", "слинки течуть".

Нагадаємо, що Бьянка – прийомна дочка Гаскойна від шлюбу з давньою подругою Шеріл, який тривав лише три роки. Проте дівчина взяла собі прізвище колишнього футболіста і навіть намагалася допомогти йому в боротьбі з алкоголем. Але потім на всю країну заявила, що Гаскойн не раз бив її матір, а Пол у відповідь відмовився від неї як від дочки.

Бьянка, яку природа нагородила красивим тілом, стала відома після участі в реаліті-шоу. Далі були участі в різних телешоу упереміш зі скандалами – дівчина крутила з бійцем змішаних єдиноборств CJ Meeks, але зрадила його з футболістом Джеймі О'Харою. Зараз вона зустрічається з модним фітнес-тренером Крісом Бойсоном.

Проте Бьянка зробила досить успішну кар'єру моделі, особливо затребувана у виробників нижньої білизни. Також її регулярно звуть на зйомки різних календарів.

Раніше ми писали, що успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом.

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