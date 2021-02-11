Пологи ось-ось! Нові інтимні фото від найпопулярнішої дружини футболіста в УПЛ

Дружина півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова Ліза поділилася фотографіями свого "вагітного" животика перед пологами, які уже ось-ось. Дівчина показала, як "спілкується" з животиком її дочка Сабріна.

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"Сабріна вже так чекає свого братика. Я навіть не могла подумати, що вона так трепетно ставитиметься до моєї вагітності. Гладить животик, цілує його, розмовляє з малюком, часто у мене питає, як він там, чи виріс", – розповіла у себе в Instagram Ліза Третьякова

"Ми, до речі, давненько визначилися з іменем. Для мене важливо дати ім'я дитині, поки вона ще в животику. Вважаю, що назвати дитину на другий-третій день після пологів, щонайменше, нешанобливо", – додала дружина футболіста Максима Третьякова, але саме ім'я поки що не розкрила

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Відзначимо, що Ліза Третьякова – найпопулярніша з дружин футболістів українського чемпіонату. У неї 217 тисяч підписників в Instagram. Раніше дівчина розповідала, що народжувати свою другу дитину планує з використанням спінальної анестезії.

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