Наречена Роналду засвітила груди в купальнику з відвертим вирізом

Наречена форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес підірвала Instagram неймовірно гарячим відео, на якому вона позує у відвертому купальнику з вирізом, який оголив її груди. Виявляється, це була реклама італійського бренду купальників.

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Нагадаємо, що в кінці січня Джорджини виповнилося 27 років . Чарівна іспанка зачарувала одного з найкращих футболістів в історії і вже п'ять років утримує його біля своїх ніг. Дивіться, які фото Родрігес викладає у себе в Instagram:

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