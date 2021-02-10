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Невеста Роналду засветила грудь в купальнике с откровенным вырезом

10 февраля, 22:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Пикантное видео с Джорджиной Родригес можно пересматривать вечно

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес взорвала Instagram невероятно горячим видео, на котором она позирует в откровенном купальнике с вырезом, который оголил ее грудь. Оказывается, это была реклама итальянского бренда купальников.

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Напомним, что в конце января Джорджине исполнилось 27 лет. Очаровательная испанка очаровала одного из самых лучших футболистов в истории и уже пять лет удерживает его у своих ног. Смотрите, какие фото Родригес выкладывает у себя в Instagram:

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WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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