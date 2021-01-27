Вкрала серце Роналду: гарячі фото спекотної нареченої Кріштіану, якій сьогодні 27 років

27 січня 27 років виповнюється спекотній нареченій Кріштіану Роналду – колишній танцівниці і моделі Джорджині Родрігес. Португальський футболіст познайомився з гарячою іспанкою, коли вона працювала продавщицею в магазині Gucci в Мадриді. І вже п'ять років разом. А ми зібрали найяскравіші фото Джоржини за останній рік.

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У лютому Джорджина стала однією з ведучих популярного музичного фестивалю в Сан-Ремо. Крім цього, колоритна іспанка виконала палке танго, після чого отримала теплі привітання від свого коханого. Виявилося, що з дитинства Родрігес займалася балетом, тому відчуває себе на сцені як риба в воді.

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Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес / Фото: Twitter

Також Джорджина стала окрасою фестивалю у Венеції.

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І нарешті у вересні дівчина дочекалася від Роналду пропозиції. "Вечірка була організована Джорджиной для Кріштіану, щоб зустрітися з її родичами. Побачивши вечірку, яку вона організувала для нього, Кріштіану в пориві пристрасті попросив Джорджину вийти за нього заміж, і вона відповіла так", – цитує інформатора El Mundo.

Реклама Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Фото: Instagram

Джорджина – прекрасна мама для чотирьох дітей.

Роналду, Джорджина та їхні діти / Фото: Instagram

Родрігес постійно на обкладинках і сторінках модних журналів, а також в рекламі.

Але і повсякденні фото Джорджини викликають жвавий інтерес у її фоловерів.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Відзначимо, що Кріштіану Роналду і Родрігес зустрічаються з 2016 року – вони познайомилася в Мадриді, коли португальський нападаючий виступав за "Реал". Пара виховує чотирьох дітей, одного з яких народила Джорджина – дочку Алану. Раніше наречена Роналду розповіла, як зустрічатися з Кріштіануі згадала початок роману з футболістом.

"Мою увагу привернули його зріст, тіло і краса. Між нами пробігла іскра, хоча я сильно хвилювалася. Він справив враження на мене першим же поглядом. Зараз він так само любить мене і піклується, як і раніше. Як зустрічатися з Кріштіану? Спершу це було нестерпно. Мене переслідували люди. Довелося змінити роботу, я не могла спокійно вийти на вулицю. Але я забуваю про всі незручності, коли бачу його на полі", – зізналася Джорджина.

Дивіться, як відпочиває сім'я Роналду з дітьми

Роналду, Джорджина Родрігес і діти Відео: Instagram

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