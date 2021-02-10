Русский
$ 27,64
33,44
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Красуня на зльоті. Дружина основного форварда збірної України політала над Дубаєм

10 лютого, 14:29

Олег Люлька Олег Люлька

Христина Яремчук як завжди на висоті!

Якщо основний форвард збірної України з футболу Роман Яремчук продовжує перебувати в полоні у свого бельгійського клубу "Гента", що вперто відмовляється відпускати його до "Роми", то дружина нападника Христина сповна насолоджується свободою пересування навіть в нинішні коронавірусні часи.

Реклама

Читайте також: Кіномарафон, шопінг-атака і подорож для відчайдушних – 14 ідей до Дня святого Валентина

Сьогодні красуня Христина Яремчук поділилася в Instagram черговим фото з Дубая, де вона політала на вертольоті над візитною карткою Еміратів – знаменитим штучним островом Палм-Джумейра.

  • "Що за крихітка!"
  • "Краля!"
  • "Зірка!" – пишуть в коментарях під цим фото фоловери Христини Яремчук

І справді, на злітно-посадковому майданчику українських кольорів дівчина схожа на зірку Голлівуду – це щонайменше!

Реклама

Дивіться більше яскравих фото Христини Яремчук

В тренді
Некролог. Леон Спінкс – бродяга, який побив Мухаммеда Алі
Реклама

Читайте також: Дружина українського форварда в купальнику притулилася до пальми. Навіть чоловік пустив слину

Реклама

Нагадаємо, що влітку 2019 року Роман Яремчук став батьком. Дружина Христина подарувала українському "буйволові" (прізвисько футболістів "Гента") сина. Народжувала вона в одній з київських клінік, де ціни на пологи стартують з 68 688 грн.

Дивіться, як забиває Роман Яремчук

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Дубай Роман Яремчук WAGs Христина Яремчук

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"Футбол
"Дивись, щоб тебе не поховали": Воронін влаштував розборки, захищаючи СелезньоваФутбол
Капітан
Капітан "Палмейраса" прогнав дружину з ліжка після виграшу Кубка ЛібертадоресФутбол
"Ніндзя!" Златан знову забив нереальний голФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛФутбол
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в Італії
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в ІталіїФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти