Красуня на зльоті. Дружина основного форварда збірної України політала над Дубаєм

Христина Яремчук як завжди на висоті!

Якщо основний форвард збірної України з футболу Роман Яремчук продовжує перебувати в полоні у свого бельгійського клубу "Гента", що вперто відмовляється відпускати його до "Роми", то дружина нападника Христина сповна насолоджується свободою пересування навіть в нинішні коронавірусні часи.

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Сьогодні красуня Христина Яремчук поділилася в Instagram черговим фото з Дубая, де вона політала на вертольоті над візитною карткою Еміратів – знаменитим штучним островом Палм-Джумейра.

"Що за крихітка!"

"Краля!"

"Зірка!" – пишуть в коментарях під цим фото фоловери Христини Яремчук

І справді, на злітно-посадковому майданчику українських кольорів дівчина схожа на зірку Голлівуду – це щонайменше!

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Нагадаємо, що влітку 2019 року Роман Яремчук став батьком. Дружина Христина подарувала українському "буйволові" (прізвисько футболістів "Гента") сина. Народжувала вона в одній з київських клінік, де ціни на пологи стартують з 68 688 грн.

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