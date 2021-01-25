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"Динамо" заробить кругленьку суму на продажу "Гентом" Романа Яремчука

25 січня, 21:20

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Кияни можуть отримати за свого вихованця мінімум три мільйони євро

Київське "Динамо" отримає 30 відсотків від подальшого продажу українського нападника Романа Яремчука з "Гента" в іншу команду. З цієї причини бельгійці вибивають з потенційного покупця суму побільше. Такою інформацією поділився журналіст Ігор Циганик у власній програмі на Youtube.

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"Динамо" продало Яремчука в "Гент" влітку 2017 року всього за 2 мільйони євро, проте включило в контракт пункт про відсоток від подальшого продажу форварда. На сьогоднішній день transfermarkt.com оцінює 25-річного українця в 11 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що італійська "Рома" запропонувала за Яремчука 12 мільйонів євро, однак "Гент" відмовився продавати нападника. Сам футболіст скептично оцінює свої перспективи змінити команду: "З моїми побажаннями в" Гент "не рахуються".

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Дивіться, як Роман відрізнявся голом за "Гент" у Лізі Європи:

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Динамо Київ Гент Бельгія Роман Яремчук

Джерело: Сегодня|Спорт

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