Зізнання форварда збірної України: "З моїми побажання в "Генті" не рахуються"

Схоже, остаточно прояснилося найближче майбутнє основного нападника збірної України Романа Яремчука. Нещодавно ми писали, що "Гент" не збирається відпускати Яремчука взимку, тепер же 25-річний львів'янин підтвердив, що, судячи з усього, залишається в Бельгії.

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Футболіст поскаржився в коментарі телеканалу "Футбол 1", що на нього не зважають:

"Я це більше не вирішую, чи піду з "Гента". Мої бажання тут не враховують. Є люди, які вирішують за мене. Тому моє завдання – бути сконцентрованим, готовим до кожного матчу і забивати якомога більше голів, щоб бути в хорошій формі перед Євро".

У той же час Яремчук не збирається драматизувати своє становище:

"Я читаю, що про мене ведуть багато розмов. Я дуже спокійно до цього ставлюся. У себе в голові я чітко бачу, як повинна розвиватися моя кар'єра. На цей момент покинути "Гент" узимку – це складне рішення. Звичайно, якщо є варіант з хорошою командою – потрібно ризикувати. Але ти повинен розуміти, що попереду чемпіонат Європи, ти повинен бути в формі, ти повинен забивати, у тебе повинна бути впевненість в своїх силах. Тому найголовніше для мене – це розвиток, розвиток в розумінні гри, додавати в кожному компоненті гри. Я можу це робити в "Генті".

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Позавчора ввечері у зустрічі з "Генком" українець забив 10-й м'яч у сезоні, а загалом – 50-й за "Гент".

Дивіться, як Роман відзначався голом за "Гент" у Лізі Європи:

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