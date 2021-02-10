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За це ми любимо рестлінг: фото ефектної красуні Велвіт Скай

10 лютого, 20:13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Така краса прикрасить будь-який вид спорту

Рестлінг – дуже популярний вид спорту в США. І тепер зрозуміло, чому. Глядачів розважають не тільки качки на кшталт Дуейна Джонсона, але і такі красуні як Джеймі Лінн Шантир, яка більш відома під псевдонімом Велвіт Скай.

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Красуня була дворазовою чемпіонкою нокаутів Total Nonstop Action Wrestling і колишньою чемпіонкою нокаутів TNA в парних боях. Також вона виступає в інших промоушенах під іменами Талія Медісон і Міс Талія. Дивіться, які фото Джеймі викладає на свою сторінку в Instagram:

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дівчина рестлинг WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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