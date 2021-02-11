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Сестра Роналду не стесняется показывать свой целлюлит: "У меня было его еще больше"

11 февраля, 23:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

У Кати Авейру свое мнение относительно женской красоты

Сестра знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду Катя Авейру не может похвастаться идеальной фигурой. Впрочем, девушка не стесняется выкладывать свои пикантные фото на всеобщее обозрение и заявляет – любите себя такими, какими вы есть.

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"Женщина настолько совершенна со своим несовершенством... Целлюлит?? У меня было больше, было меньше. Проблема? Нет, я все еще люблю себя такой... Фильтры... иногда я использую их, одни предпочитают больше, другие меньше...

Ничего страшного, выбирайте то, что вам нравится, это нормально, не показывать то, что вас беспокоит... это нормально, бесстыдно показывать, что не является модой...

Это просто не нормально, если ты не любишь себя или не принимаешь себя такой, какой есть... Потому что наша истинная красота исходит изнутри... Любите себя превыше всего...", – написала девушка в Instagram.

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Криштиану Роналду WAGs Катя Авейру

Источник: Сегодня|Спорт

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