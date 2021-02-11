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Роды вот-вот! Новые интимные фото от самой популярной жены футболиста в УПЛ

11 февраля, 11:21

Олег Люлька Олег Люлька

Больше всех появления на свет малыша, похоже, ждет его сестренка

Супруга полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза поделилась фотографиями своего "беременного" животика перед родами, которые уже вот-вот. Девушка показала, как "общается" с животиком ее дочка Сабрина.

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"Сабрина уже так ждет своего братика. Я даже не могла подумать, что она так трепетно будет относиться к моей беременности. Гладит животик, целует его, разговаривает с малышом, часто у меня спрашивает, как он там, вырос ли", – рассказала у себя в Instagram Лиза Третьякова

"Мы, кстати, давненько определились с именем. Для меня важно дать имя ребенку, пока он еще в животике. Считаю, что назвать ребенка на второй-третий день после родов, как минимум, неуважительно, что ли", – добавила жена футболиста Максима Третьякова, но само имя пока что не раскрыла

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Отметим, что Лиза Третьякова – самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата. У нее 217 тысяч подписчиков в Instagram. Ранее девушка рассказывала, что рожать своего второго ребенка планирует с использованием спинальной анестезии.

Смотрите, как забивает голы Максим Третьяков

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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беременность WAGs жена футболиста Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

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