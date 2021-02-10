Подружка Дарьи Белодед, которая нравилась даже ее бывшему

Эта девушка может поспорить с Дарьей Белодед за звание главной красотки украинского спорта! И при этом она – ее подруга.

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Знакомьтесь, Мария Сухая!

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Мария – гандболистка. А двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед называет подружкой-сестричкой, за которую бесконечно благодарна вселенной.

Дружат красотки уже семь лет.

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Реклама Мария Сухая и Дарья Белодед / Фото: Instagram

Девушки часто отдыхают вместе, например, одной компанией ездили в Турцию. И никогда не оставляют без внимания фотографии друг друга в Instagram. Вот какими комментариями они обмениваются:

Дарья Белодед: Альфа.

Мария Сухая: Омега.

Дарья Белодед: Огонь!

Мария Сухая: Моя, моя, моя любовь.

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Дарья Белодед: Моя идеальная.

Мария Сухая: Радость моя.

Отметим, что Мария Сухая под своими фото собирает лайки не только от Дарьи Белодед, но и от многих других известных спортсменов – в ее коллекции "нравится" от борца Жана Беленюка, боксера Тараса Шелестюка, гимнаста Олега Верняева и даже бывшего парня Белодед – динамовца Дениса Попова.

Правда, после расставания Попова с Белодед исчезли сердечки от футболиста и для гандболистки Марии Сухой.

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Ранее мы писали, что лучшей спортсменке Украины Белодед не дали пожить другой жизнью. И она плакала. Перенос Олимпийских игр сломал все планы очаровательной дзюдоистки.

Дарья Белодед за рулем Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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