Футболистка-феминистка сфотографировалась топлес со своей невестой

Лучшая футболистка мира 2019 года американка Меган Рапино, известная своими феминистскими взглядами и нетрадиционной сексуальной ориентацией, снялась в откровенной фотосессии вместе со своей невестой и баскетболисткой женской НБА Сью Берд.

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Снимками для издания GQ спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. Идеей для фотосессии стала тема "Современных влюбленных".

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