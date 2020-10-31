Лучшая футболистка мира в бассейне позвала замуж легенду женской НБА

Легендарная баскетболистка, четырехкратная чемпионка Олимписких игр и женской НБА, лидер Лиги по передачам за всю историю Сью Берд скоро вступит в брак. Сью опубликовала в своем Instagram фото, на котором ей делает предложение не менее выдающаяся спортсменка, футболистка Меган Рапино, которая является действующей чемпионкой мира со сборной США. В декабре 2019 года Рапино стала лучшим игроком и получила "Золотой мяч".

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35-летняя Рапино и 40-летняя Берд рассказали, что встречаются еще в 2017 году.

"Я – гомосексуалистка, моя девушка – Меган Рапино. Это не секрет для людей, которые меня знают. И я не чувствую, что жила не своей жизнью", – сказала тогда Сью.

Для баскетболистки это первые однополые отношения, тогда как Рапино заявила о том, что она лесбиянка, еще в 2012 году и даже была обручена с певицей Сэрой Кахун.

Меган Рапино и Сью Берд / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что футболистка-лесбиянка опережает Трампа в борьбе за президентское кресло. Звезда сборной США Меган Рапино могла бы выиграть президентские выборы у Дональда Трампа. Аналитическая компания демократической партии США провела опрос после финала женского чемпионата мира по футболу. По его результатам, на президентских выборах США 2020 года за Рапино готовы были бы проголосовать 42% избирателей, за Трампа – 41%.

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Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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