Збірну України очолить Маркевич – джерело

Українська асоціація футболу, найбільш імовірно, запропонує Мирону Маркевичу змінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера національної збірної і очолити її до кінця 2021 року.
Про це повідомляє Meta-ratings.
Якщо Маркевич відмовиться, другий кандидат на цю посаду – Олексій Михайличенко.
70-річний Маркевич нині обіймає посаду голови комітету збірних УАФ, а 58-річний Михайличенко є віцепрезидентом асоціації.
При цьому є варіант, що Сергій Ребров розірве контракт з Аль-Айном наприкінці року, після чого очолить збірну України.
9 серпня має відбутися виконком УАФ, де буде вирішено питання з тренером збірної.
Восени цього року у вирішальних матчах відбору визначиться, чи потрапить збірна України на ЧС-2022 в Катарі.
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