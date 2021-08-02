Збірну України очолить Маркевич – джерело

Мирон Маркевич – головний претендент на те, щоб стати новим тренером збірної, яку напередодні покинув Андрій Шевченко. Але призначити його хочуть на дуже короткий строк

Мирон Маркевич / Фото: AFP

Українська асоціація футболу, найбільш імовірно, запропонує Мирону Маркевичу змінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера національної збірної і очолити її до кінця 2021 року.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Якщо Маркевич відмовиться, другий кандидат на цю посаду – Олексій Михайличенко.

Олексій Михайличенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

70-річний Маркевич нині обіймає посаду голови комітету збірних УАФ, а 58-річний Михайличенко є віцепрезидентом асоціації.

При цьому є варіант, що Сергій Ребров розірве контракт з Аль-Айном наприкінці року, після чого очолить збірну України.

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9 серпня має відбутися виконком УАФ, де буде вирішено питання з тренером збірної.

Восени цього року у вирішальних матчах відбору визначиться, чи потрапить збірна України на ЧС-2022 в Катарі.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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