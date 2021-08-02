Сборную Украины возглавит Маркевич – источник

Украинская ассоциация футбола, скорее всего, предложит Мирону Маркевичу сменить Андрея Шевченко на посту главного тренера национальной сборной и возглавить ее до конца 2021 года.
Об этом сообщает Meta-ratings.
Если Маркевич откажется, второй кандидат на эту должность – Алексей Михайличенко.
70-летний Маркевич сейчас занимает пост главы комитета сборных УАФ, а 58-летний Михайличенко является вице-президентом ассоциации.
При этом есть вариант, что Сергей Ребров разорвет контракт с Аль-Айном в конце года, после чего примет сборную Украины.
9 августа должен состояться исполком УАФ, где будет решен вопрос с тренером сборной.
Осенью этого года в решающих матчах отбора определится, попадет ли сборная Украины на ЧМ-2022 в Катаре.
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