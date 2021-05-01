Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї

Селезньов побував у шкурі запряженого коня, займаючись під керівництвом тренера, який також співпрацює з Трубіним, Поповим і Хачеріді

Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Поки Колос грав внічию з Десною 2:2, колишній форвард команди з Ковалівки Євген Селезньов активно тренувався.

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Щоб тримати ексфорварда збірної України в тонусі, коуч з фітнесу Андрій Качан придумав йому оригінальну вправу – прив'язав футболіста до батареї гумкою, змушуючи долати її опір щоразу, коли тому потрібно було вдарити по м'ячу.

Євген Селезньов Відео: Instagram

"Коли тебе прив'язали до батареї, а ти дуже хочеш пограти з пацанами в футбол", – підписав це відео у себе в інстаграм-сторіз Андрій Качан, відомий за співпрацею з Євгеном Хачеріді, Анатолієм Трубіним, Денисом Поповим та іншими футболістами

Євген Селезньов / Фото: Instagram

Нагадаємо, після скандального прощання з Колосом, коли на Селезньова обрушилися звинувачення в порушенні режиму, Євген знайшов час для інших видів спорту.

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Зокрема, Селезньов реанімував заняття боксом, тренуючись в одній компанії з Олександром Усиком.

Селезньов завис з Усиком / Фото: Instagram

Також кілька разів Селезньов продемонстрував майстерність в хокеї.

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/ Фото: УХЛ

При цьому і після відходу Селезньова клуб з Ковалівки продовжують стрясати скандали. Нагадаємо, гравців Колоса звинуватили в тому, що вони влаштували дебош у поїзді Ужгород – Київ, виламавши двері в купе у дівчат, які поверталися з похорону подруги. Називалися імена Володимира Лисенка, Вадима Мілька, В'ячеслава Чурка і Кирила Петрова.

Дивіться, як Колос без Селезньова зіграв 2:2 з Десною