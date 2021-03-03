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"Викликай уже тренера "Колоса" на бій!" Селезньов розмахався кулаками в рингу

3 березня, 15:27

Олег Люлька Олег Люлька

Шанувальники нападника радять йому кидати футбол і переходити в бокс

Скандальний Євген Селезньов після вигнання з "Колоса" з головою поринув у бокс. Раніше ми вже писали, що Селезньов тренується з Усиком. Тепер же з'явилося відео, як 35-річний нападник відпрацьовує свій удар в рингу, займаючись з тренером на лапах. Схоже, кулаком Селезньов б'є сильніше, ніж ногою.

"Трохи кардіо", – підписав Селезньов це відео в Instagram

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При цьому під час ударної серії Селезньова звучить закадровий голос: "Ой, хороший!"

Схоже, за бажання Селезньов і справді міг би спробувати сили в боксі або ММА.

  • "Викликай Руслана Володимировича в ринг!" – пишуть Селезньову в коментарях під відео фоловери, маючи на увазі тренера "Колоса" Руслана Костишина
  • "Селю, зав'язуй з футболом і переходь у бокс. Удар у тебе вже поставлений"
  • "Коли бій з Усиком?"

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Євген Селезньов

Євген Селезньов / Фото: Instagram

Нагадаємо, Селезньова вигнали з "Колоса", за даними ЗМІ, за порушення режиму.

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При цьому сам Селезньов каже, що у нього була проблема не з режимом, а з ахіллом, відзначивши, що з нього "роблять безнадійного алкоголіка".

Селезньов про відрахування з "Колоса" Відео: Канал Футбол

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футболіст бокс чемпіонат України Євген Селезньов Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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