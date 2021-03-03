"Викликай уже тренера "Колоса" на бій!" Селезньов розмахався кулаками в рингу

Скандальний Євген Селезньов після вигнання з "Колоса" з головою поринув у бокс. Раніше ми вже писали, що Селезньов тренується з Усиком. Тепер же з'явилося відео, як 35-річний нападник відпрацьовує свій удар в рингу, займаючись з тренером на лапах. Схоже, кулаком Селезньов б'є сильніше, ніж ногою.
"Трохи кардіо", – підписав Селезньов це відео в Instagram
При цьому під час ударної серії Селезньова звучить закадровий голос: "Ой, хороший!"
Схоже, за бажання Селезньов і справді міг би спробувати сили в боксі або ММА.
- "Викликай Руслана Володимировича в ринг!" – пишуть Селезньову в коментарях під відео фоловери, маючи на увазі тренера "Колоса" Руслана Костишина
- "Селю, зав'язуй з футболом і переходь у бокс. Удар у тебе вже поставлений"
- "Коли бій з Усиком?"
Нагадаємо, Селезньова вигнали з "Колоса", за даними ЗМІ, за порушення режиму.
З ким випивав Селезньов: повний список
При цьому сам Селезньов каже, що у нього була проблема не з режимом, а з ахіллом, відзначивши, що з нього "роблять безнадійного алкоголіка".
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