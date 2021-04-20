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Футболіста Селезньова змусили відтискатися на льоду (відео)

20 квітня, 15:41

Олег Люлька Олег Люлька

Під час простою в футболі ексгравець збірної України зайнявся іншими видами спорту – боксом і хокеєм. Дивіться, як Євген тримається на ковзанах

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов, який після прощання з Колосом залишається без клубу, дедалі активніше заявляє про себе в хокеї.

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Під наглядом генерального директора УХЛ Сергія Варламова Селезньов виграв два льодових челенджі у ведучого XSport Ігоря Киричка. Правда, програвши третій – на точність кидків з дальньої дистанції – футболіст все-таки змушений був десять разів відтиснутися на льоду.

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- Не думав стати чемпіоном України відразу в двох ігрових видах спорту – футболі і хокеї? – поцікавилися у Селезньова.

- Я напіваматор. Навіщо я комусь буду заважати стати професіоналом? Навіть коли я приїжджаю і тренуюся з київським Лавром, я намагаюся особливо не лізти, щоб у інших був шанс вирватися, стати чемпіоном, зіграти в НХЛ. Намагаюся менше приймати шайбу, щоб не ганьбитися, – каже Селезньов.

Дивіться, як раніше фіналіст Ліги Європи Селезньов з легкістю реалізував буліт:

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хокей футболіст Євген Селезньов

Джерело: XSport

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