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Подвиг Десни: команда відіграла два м'ячі в матчі проти Колоса

1 травня, 16:02

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чернігівський клуб в меншості зумів врятувати очки в поєдинку з Колосом, завдяки автоголу в самій кінцівці зустрічі

/ Фото: ФК "Десна" Чернігів

24-й тур чемпіонату України з футболу відкрили Десна і Колос. У обох команд мотивація величезна. Боротьба за бронзові медалі і путівку в єврокубки. Трохи ближче до Європи були гравці Колоса. Але Десна зробила подвиг, відіграла два м'ячі.

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Рахунок був відкритий на 30-й хвилині. Після навісу зі штрафного Петров головою переправив м'яч у сітку. А після перерви Чурко поклав м'яч у дальній кут і збільшив перевагу Колоса.

Лише після цього прокинулася Десна. Повернув команду в гру блискучий удар зі штрафного Калитвинцева. Але незабаром господарі залишилися в меншості. На 67-й хвилині за дві жовті картки поле залишив Огиря.

У такий критичний момент за Десну зіграв фарт і суперник. Кравченко в простій ситуації зрізав м'яч у власні ворота.

Нічия, яка до матчу Ворскли проти Динамо залишає обидві команди в зоні Ліги конференцій.

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Десна – Колос – 2:2
Голи: Калитвинцев (59), Кравченко (84, авт.) – Петров (30), Чурко (53)

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Огляд матчу Десна – Колос:

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забиті 51
Пропущені 14
Різниця 37
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забиті 44
Пропущені 18
Різниця 26
Результати останніх матчів: П П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
23
12
5
6
40
21
19
41
Забиті 40
Пропущені 21
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В П В В
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забиті 22
Пропущені 48
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В П Н П П
12
РухРухРух
23
4
9
10
21
37
-16
21
Забиті 21
Пропущені 37
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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