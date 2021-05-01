Подвиг Десни: команда відіграла два м'ячі в матчі проти Колоса

/ Фото: ФК "Десна" Чернігів
24-й тур чемпіонату України з футболу відкрили Десна і Колос. У обох команд мотивація величезна. Боротьба за бронзові медалі і путівку в єврокубки. Трохи ближче до Європи були гравці Колоса. Але Десна зробила подвиг, відіграла два м'ячі.
Рахунок був відкритий на 30-й хвилині. Після навісу зі штрафного Петров головою переправив м'яч у сітку. А після перерви Чурко поклав м'яч у дальній кут і збільшив перевагу Колоса.
Лише після цього прокинулася Десна. Повернув команду в гру блискучий удар зі штрафного Калитвинцева. Але незабаром господарі залишилися в меншості. На 67-й хвилині за дві жовті картки поле залишив Огиря.
У такий критичний момент за Десну зіграв фарт і суперник. Кравченко в простій ситуації зрізав м'яч у власні ворота.
Нічия, яка до матчу Ворскли проти Динамо залишає обидві команди в зоні Ліги конференцій.
Десна – Колос – 2:2
Голи: Калитвинцев (59), Кравченко (84, авт.) – Петров (30), Чурко (53)
Огляд матчу Десна – Колос:
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