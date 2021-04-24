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Це жесть! Футболісти Колоса після дебошу в поїзді зобразили на полі "Ту-т-у-у-у-у"

24 квітня, 23:57

Олег Люлька Олег Люлька

Гравці команди з Ковалівки вирішили посміятися над звинуваченнями в тому, що вони, будучи п'яними, виламали двері в купе у дівчат, які поверталися з похорону подруги

Колос

Колос / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Футболісти Колоса відсвяткували гол В'ячеслава Чурка в переможному матчі з Ворсклою 3:0 в суботу, зобразивши поїзд.

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Ковалівський клуб опублікував фото святкування на своїй сторінці в Facebook, підписавши його "Ту-т-у-у-у-у" і додавши емодзі потяга.

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Правда, підписники Колоса в соцмережах ідею з таким святкуванням голу, м'яко кажучи, не зрозуміли. Ось їхні коментарі:

  • "Це вони зобразили поїзд Ужгород – Київ?"
  • "Типу вважаєте дотепним глумитися над диунством, яке мало місце в поїзді Ужгород – Київ? Дуже смішно. Офіційні вибачення від "феодалів" під'їхали"
  • "Жесть"

Нагадаємо, раніше гравців Колоса звинуватили в тому, що вони влаштували дебош у поїзді Ужгород-Київ, виламавши двері в купе у дівчат, які поверталися з похорону подруги. У ЗМІ називають імена Володимира Лисенка, Вадима Мілька, В'ячеслава Чурка і Кирила Петрова.

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Як стало відомо, тренер Колоса Руслан Костишин оштрафував своїх гравців після того, що сталося в поїзді, але при цьому наставник команди з Ковалівки вважає скандал перебільшеним: "Це все так рознесли, ніби там було мало не зґвалтування".

Огляд матчу Колос – Ворскла 3:0

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футболісти чемпіонат України Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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