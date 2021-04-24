Колос після дебошу в потязі розгромив Ворсклу

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка
У суботньому матчі УПЛ Колос в Ковалівці обіграв Ворсклу 3:0 і майже позбавив полтавців шансів на "бронзу", головним претендентом на яку є Зоря.
Сам Колос тим часом поліпшив власні шанси якщо не на "бронзу", то на 4-5 місця.
ОГЛЯД МАТЧУ КОЛОС – ВОРСКЛА 3:0
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Зазначимо, що якщо Динамо 13 травня в фіналі з Зорею виграє Кубок України, то володар третього місця в УПЛ отримає право виступати в Лізі Європи, а 4-та і 5-та команди чемпіонату потраплять до нового єврокубку – Ліги Конференцій.
До фінішу УПЛ – ще три повних тури.
У суботньому матчі Колоса і Ворскли перший тайм завершився внічию 0:0. Однак після перерви полтавці розклеїлись. На 47-й хвилині в їхніх воротах розписався син головного тренера ковалівців Денис Костишин, на 66-й Чурко ударом з пенальті в правий кут не зміг пробити кіпера Різника, але з добивання подвоїв рахунок. А на 87-й хвилині добив Ворсклу Смирний.
Відео голів Колоса в ворота Ворскли
Колос – Ворскла – 3:0
Голи: Костишин, 47, Чурко, 66, Смирний, 87
На 66-й хвилині Чурко (Колос) не реалізував пенальті (воротар)
Колос: Кучерук – Кравченко, Новак, Петров, Чорноморець – Богданов (Задоя, 89), Мілько – Антюх (Смирний, 63), Костишин (Ільїн, 78), Чурко (Нгамба, 90) – Хльобас (Ісаєнко, 63)
Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Альюн – Наджееб, Скляр (Челядін, 72), Пуцлін (Луїзао, 67), Кане – Тілль (Нестеренко, 85), Степанюк (Кравчук, 72) – Кулач
Попередження: Костишин – Скляр, Альюн
Нагадаємо, перед цим туром Колос став фігурантом двох гучних скандалів. Спершу з'явилася інформація, що футболісти Колоса влаштували дебош в потязі, виламавши двері в купе у дівчат.
Також ми писали, що гравець Колоса влаштував ДТП в Київській області.
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