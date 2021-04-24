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Колос після дебошу в потязі розгромив Ворсклу

24 квітня, 18:56

Олег Люлька Олег Люлька

Команда з Ковалівки, що стала фігурантом кількох нефутбольних скандалів, розклала по поличках суперників з Полтави і підвищила свої шанси на потрапляння до єврокубків

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

У суботньому матчі УПЛ Колос в Ковалівці обіграв Ворсклу 3:0 і майже позбавив полтавців шансів на "бронзу", головним претендентом на яку є Зоря.

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Сам Колос тим часом поліпшив власні шанси якщо не на "бронзу", то на 4-5 місця.

ОГЛЯД МАТЧУ КОЛОС – ВОРСКЛА 3:0

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Зазначимо, що якщо Динамо 13 травня в фіналі з Зорею виграє Кубок України, то володар третього місця в УПЛ отримає право виступати в Лізі Європи, а 4-та і 5-та команди чемпіонату потраплять до нового єврокубку – Ліги Конференцій.

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До фінішу УПЛ – ще три повних тури.

У суботньому матчі Колоса і Ворскли перший тайм завершився внічию 0:0. Однак після перерви полтавці розклеїлись. На 47-й хвилині в їхніх воротах розписався син головного тренера ковалівців Денис Костишин, на 66-й Чурко ударом з пенальті в правий кут не зміг пробити кіпера Різника, але з добивання подвоїв рахунок. А на 87-й хвилині добив Ворсклу Смирний.

Відео голів Колоса в ворота Ворскли

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Колос – Ворскла – 3:0
Голи: Костишин, 47, Чурко, 66, Смирний, 87
На 66-й хвилині Чурко (Колос) не реалізував пенальті (воротар)
Колос: Кучерук – Кравченко, Новак, Петров, Чорноморець – Богданов (Задоя, 89), Мілько – Антюх (Смирний, 63), Костишин (Ільїн, 78), Чурко (Нгамба, 90) – Хльобас (Ісаєнко, 63)
Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Альюн – Наджееб, Скляр (Челядін, 72), Пуцлін (Луїзао, 67), Кане – Тілль (Нестеренко, 85), Степанюк (Кравчук, 72) – Кулач
Попередження: Костишин – Скляр, Альюн

Нагадаємо, перед цим туром Колос став фігурантом двох гучних скандалів. Спершу з'явилася інформація, що футболісти Колоса влаштували дебош в потязі, виламавши двері в купе у дівчат.

Також ми писали, що гравець Колоса влаштував ДТП в Київській області.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
9
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забиті 20
Пропущені 47
Різниця -27
Результати останніх матчів: В П П В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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відео голів чемпіонат України Ворскла Полтава Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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