Минай врятує лише диво після фіаско в Дніпрі

Дніпро-1 розгромив Минай в матчі чемпіонату України і тепер закарпатському клубу буде дуже складно зберегти прописку в Прем'єр-лізі

/ Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Після 13-го туру чемпіонату України Дніпро-1 йшов на останньому місці. Здавалося, команда приречена на боротьбу за виживання. Але в другій частині УПЛ Дніпро-1 набрав таку крейсерську швидкість, що лише коротка дистанція заважає команді замахнутися на Лігу Європи. Сьогодні дніпровський клуб розгромив Минай.

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Все було вирішено в першому таймі. У ворота закарпатців влетіло три м'ячі. І це ще Довбик не потрапив в "рамку" з пенальті.

Гості розмочили рахунок в другій половині зустрічі, але після занадто довгого вивчення відео арбітр побачив офсайд.

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Дніпро-1 – Минай – 3:0

Голи: Довбик (28), Булеца (32), Чуже (44, пен.)

На 17-й хвилині Довбик не реалізував пенальті.

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Минай залишився на останньому місці в УПЛ. І тепер команді доведеться дуже постаратися, щоб не залишити Прем'єр-лігу. Адже залишилися суперники у Миная дуже круті – Зоря (виїзд), Шахтар (дома), Ворскла (дома).

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