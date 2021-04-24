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Минай врятує лише диво після фіаско в Дніпрі

24 квітня, 18:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дніпро-1 розгромив Минай в матчі чемпіонату України і тепер закарпатському клубу буде дуже складно зберегти прописку в Прем'єр-лізі

/ Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Після 13-го туру чемпіонату України Дніпро-1 йшов на останньому місці. Здавалося, команда приречена на боротьбу за виживання. Але в другій частині УПЛ Дніпро-1 набрав таку крейсерську швидкість, що лише коротка дистанція заважає команді замахнутися на Лігу Європи. Сьогодні дніпровський клуб розгромив Минай.

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Все було вирішено в першому таймі. У ворота закарпатців влетіло три м'ячі. І це ще Довбик не потрапив в "рамку" з пенальті.

Гості розмочили рахунок в другій половині зустрічі, але після занадто довгого вивчення відео арбітр побачив офсайд.

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Дніпро-1 – Минай – 3:0
Голи: Довбик (28), Булеца (32), Чуже (44, пен.)
На 17-й хвилині Довбик не реалізував пенальті.

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Минай залишився на останньому місці в УПЛ. І тепер команді доведеться дуже постаратися, щоб не залишити Прем'єр-лігу. Адже залишилися суперники у Миная дуже круті – Зоря (виїзд), Шахтар (дома), Ворскла (дома).

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
9
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забиті 20
Пропущені 47
Різниця -27
Результати останніх матчів: В П П В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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