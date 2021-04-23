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Селезньов залишиться в Україні до рекорду: контракт з Вересом і зменшення зарплатні

23 квітня, 19:50

Олена Павлова Олена Павлова

Український нападник Колоса провів переговори з головним тренером рівненської команди Юрієм Віртом і може отримати контракт на півроку, якщо команда підніметься в УПЛ

Євген Селезньов

Євген Селезньов / Фото: Instagram

Український нападник Євген Селезньов, якого відрахували з Колоса після зборів у Туреччині, дійсно провів переговори з Юрієм Віртом про перехід до Вереса. Хоча головний тренер рівненського клубу, який також грав в Шахтарі, і заперечує це. Раніше звинувачений у пияцтві Селезньов і тренер Колоса поговорили, але Євгенія в команду не повернуть.

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Тим часом нападник і тренер Вереса обговорили можливий перехід Євгенія в разі виходу Вереса в українську Прем'єр-Лігу – повідомляє ТаТоТаке. Однак, хто є ініціатором цієї розмови – не уточнюється. Швидше за все, клуб з Рівного, який лідирує в Першій лізі, запропонує 35-річному українцю контракт на півроку.

Євген Селезньов

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

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Селезньов навіть згоден піти на солідні поступки по зарплаті і отримувати менше, ніж в Колосі. У форварда також була пропозиція з Казахстану, але він відмовив, оскільки хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Тому чекає пропозиції з клубів УПЛ.

Щоб вийти на чисте перше місце в списку головних голеадорів української першості, 35-річному Селезньову треба забити в УПЛ ще 8 голів.

Раніше президент Колоса розповів правду про скандал з Селезньовимі зазначив, що офіційну зарплату клуб йому платить.

Тренування Селезньова в фітнес-клубі

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переговори чемпіонат України Євген Селезньов нападаючий Юрій Вірт Верес Рівне Колос Ковалевка УПЛ
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