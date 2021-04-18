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Супер-Маріо врятував Дніпро-1 від поразки Колосу: відео голів

18 квітня, 21:38

Олег Люлька Олег Люлька

Дніпряни вибороли очко в Ковалівці завдяки своєму хорватському півзахисникові Маріо Чуже, який забив вже свій п'ятий гол у чотирьох матчах

22-й тур чемпіонату України з футболу, у центральному матчі якого Динамо обіграло Шахтар 1:0, завершився нічиєю 1:1 у поєдинку Колос – Дніпро-1.

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Обидва голи в Ковалівці були забиті після кутових. На 27-й хвилині відзначився Колос. З першим ударом Лисенка кіпер дніпрян Юрчук впорався, але Мілько добив м'яч у сітку. Так рахунок став 1:0 на користь "аграріїв".

Відео голу Мілька

А на 43-й хвилині настала черга вже Дніпра-1 забивати після корнеру. Логінов скинув на дальню штангу, а Чуже головою ввігнав м'яч у сітку – 1:1. Більше голів у цьому матчі не було.

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Відео голу Чуже

Відзначимо, що для хорватського півзахисника Дніпра-1 Маріо Чуже цей гол став п'ятим у чотирьох матчах. Отже, його можна називати вже Супер-Маріо.

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Після нічиєї в Ковалівці Колос залишився на шостому, а Дніпро-1 – на восьмому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Нагадаємо, володар п'ятого рядка отримає шанс виступити в наступному сезоні в новому єврокубковому турнірі – Лізі конференцій.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забиті 33
Пропущені 20
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забиті 29
Пропущені 21
Різниця 8
Результати останніх матчів: Н В Н В В
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забиті 31
Пропущені 34
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
МаріупольМаріупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П В Н П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
11
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
13
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: Н В П П П

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відео голів чемпіонат України Дніпро-1 Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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