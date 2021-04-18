Супер-Маріо врятував Дніпро-1 від поразки Колосу: відео голів

Дніпряни вибороли очко в Ковалівці завдяки своєму хорватському півзахисникові Маріо Чуже, який забив вже свій п'ятий гол у чотирьох матчах

22-й тур чемпіонату України з футболу, у центральному матчі якого Динамо обіграло Шахтар 1:0, завершився нічиєю 1:1 у поєдинку Колос – Дніпро-1.

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Обидва голи в Ковалівці були забиті після кутових. На 27-й хвилині відзначився Колос. З першим ударом Лисенка кіпер дніпрян Юрчук впорався, але Мілько добив м'яч у сітку. Так рахунок став 1:0 на користь "аграріїв".

Відео голу Мілька

А на 43-й хвилині настала черга вже Дніпра-1 забивати після корнеру. Логінов скинув на дальню штангу, а Чуже головою ввігнав м'яч у сітку – 1:1. Більше голів у цьому матчі не було.

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Відео голу Чуже

Відзначимо, що для хорватського півзахисника Дніпра-1 Маріо Чуже цей гол став п'ятим у чотирьох матчах. Отже, його можна називати вже Супер-Маріо.

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Після нічиєї в Ковалівці Колос залишився на шостому, а Дніпро-1 – на восьмому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Нагадаємо, володар п'ятого рядка отримає шанс виступити в наступному сезоні в новому єврокубковому турнірі – Лізі конференцій.

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