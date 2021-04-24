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Колос после дебоша в поезде разгромил Ворсклу

24 апреля, 18:56

Олег Люлька Олег Люлька

Команда из Ковалевки, ставшая фигурантом нескольких нефутбольных скандалов, разложила по полочкам соперников из Полтавы и повысила свои шансы на попадание в еврокубки

/ Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

В субботнем матче УПЛ Колос в Ковалевке обыграл Ворсклу 3:0 и практически лишил полтавчан шансов на "бронзу", главным претендентом на которую является Заря.

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Сам Колос, между тем, улучшил собственные шансы если не на "бронзу", то на 4-5 места.

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Отметим, что если Динамо 13 мая в финале с Зарей выиграет Кубок Украины, то обладатель третьего места в УПЛ получит право выступать в Лиге Европы, а 4-я и 5-я команды чемпионата попадут в новый еврокубок – Лигу Конференций.

До финиша УПЛ – еще три полных тура.

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В субботнем матче Колоса и Ворсклы первый тайм завершился вничью 0:0. Однако после перерыва полтавчане расклеились. На 47-й минуте в их воротах расписался сын главного тренера ковалевцев Денис Костышин, на 66-й Чурко ударом с пенальти в правый угол не смог пробить кипера Ризныка, но с добивания удвоил счет. А на 87-й минуте добил Ворсклу Смирный.

Видео голов Колоса в ворота Ворсклы

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Колос – Ворскла – 3:0
Голы: Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 87
На 66-й минуте Чурко (Колос) не реализовал пенальти (вратарь)
Колос: Кучерук – Кравченко, Новак, Петров, Черноморец – Богданов (Задоя, 89), Милько – Антюх (Смирный, 63), Костышин (Ильин, 78), Чурко (Нгамба, 90) – Хлебас (Исаенко, 63)
Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков, Альюн – Наджееб, Скляр (Челядин, 72), Пуцлин (Луизао, 67), Кане – Тилль (Нестеренко, 85), Степанюк (Кравчук, 72) – Кулач
Предупреждения: Костышин – Скляр, Альюн

Напомним, перед этим туром Колос стал фигурантом двух громких скандалов. Сперва появилась информация, что футболисты Колоса устроили дебош в поезде, выломав дверь в купе у девушек.

Также мы писали, что игрок Колоса устроил ДТП в Киевской области.

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2
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Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
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ЗаряЗаряЗар
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23
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Результаты последних матчей: В Н П В В
8
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22
7
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видео голов чемпионат Украины Ворскла Полтава Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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