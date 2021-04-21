Авто футболіста врізалося у відбійник: гравець Колоса влаштував ДТП в Київській області

Гравець української Прем'єр-ліги був неуважним за кермом і потрапив в аварію біля смт Гребінки Білоцерківського району. Суд зобов'язав його виплатити штраф

Днями стало відомо, що футболісти Колоса влаштували дебош в поїздіі виламали двері в купе у дівчат. Але на цьому пригоди гравців ковалівського клубу не закінчилися. Виявилося, що 12 березня гравець Колоса скоїв ДТП біля смт Гребінки Білоцерківського району Київської області.

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Інформація про аварію розміщена в реєстрі судових рішень Васильківського міськрайонного суду. У постанові говориться, що за кермом автомобіля BMW X5 був перебував гравець Колоса. Футболіст не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою, не відреагував на її зміну, не вибрав безпечну швидкість і зіткнувся з металевим відбійником.

Стадіон "Колос" (Ковалівка) / Фото: Сегодня|Спорт

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За вчинення адміністративного правопорушення і після щирого каяття, а також через відсутність обтяжуючих обставин, футболіста оштрафували на 340 гривень і зобов'язали заплатити судовий збір в розмірі 454 гривні. Ім'я порушника приховано, але вказано, що це уродженець Ужгорода. Можливо, за кермом був 27-річний півзахисник В'ячеслав Чурко, який народився в цьому місті.

До речі, саме Чурко, а також Володимира Лисенка, Вадима Мілька та ще одного футболіста Колоса звинувачували в п'яних заворушеннях в поїзді Ужгород – Київ. Але клуб заперечує, що ця історія мала місце.

Раніше футболіст Колоса вибив зуб тренеру в роздягальні.

"Колос" Ковалівка Відео: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

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