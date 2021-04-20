Футболісти Колоса влаштували дебош у поїзді, виламали двері в купе у дівчат – джерело

Переможниця конкурсів краси Марія розповіла про жахи ночі в одному вагоні з гравцями ковалівської команди, які поверталися до Києва з Ужгорода

Футболістів Колоса Володимира Лисенка, Вадима Мілька, В'ячеслава Чурка, а також ще одного невідомого гравця ковалівської команди звинувачують в тому, що вони влаштували п'яний дебош 4 квітня в поїзді Ужгород – Київ під час повернення з матчу УПЛ проти Миная (0:0), чіпляючись до дівчат, що їхали додому з похорону подруги, і виламавши двері в їхньому купе.

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Про це повідомляє Обозреватель.

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Лисенко, Мілько і Чурко. Фото – ФК Колос

"Коли ми сіли в поїзд – побачили, що в сусідньому купе – п'яні хлопці. Попросили провідницю попередити їх, щоб вони постаралися поводитися тихіше – адже вони з самого початку почали стукати нам в стіну. Мабуть, хотіли познайомитися. Але ми ні з ким не знайомимося. Троє з нас – заміжні, мають дітей. Та й поверталися ми не з розважальної прогулянки... Ми пояснили провідниці, що повертаємося з похорону – і хотіли б трохи відпочити. Я тоді ще попросила її номер – про всяк випадок, щоб, якщо щось трапиться, можна було покликати на допомогу. Вона спочатку казала: підійдете до мене – я покличу охорону поїзда. Але я наполягла – і номер вона дала. Як виявилося згодом – на щастя", – розповіла одна з дівчат, переможниця численних конкурсів краси киянка Марія

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Протягом деякого часу, за словами Марії, в сусідньому купе тривали веселощі – з криками, лайкою і гучним стуком в стіну. Трохи пізніше стукати сусіди почали вже в двері купе – які дівчата, незважаючи на задушливу спеку в поїзді, закрили на замок ще на початку поїздки. Тривало це годин до двох ночі, коли один із захмелілих молодиків спробував вломитися до беззахисних дівчат.

"Вони кричали там, розважались, мат-перемат... Заснути було неможливо. Потім вони стукали, стукали, стукали... А близько другої ночі один з них просто виламав наші двері... Дві дівчинки, які були на нижній полиці, намагалися її утримати, а я дзвонила провідниці", – згадує Марія

Одна з дівчат раніше захоплювалася футболом. Вона і ідентифікувала в нічних бешкетниках футболістів клубу Колос. Вони всією командою тієї ночі поверталися з Ужгорода, де у них був матч проти Миная Артема Мілевського.

За словами дівчини, провідниця звернулася за допомогою до начальника поїзда. Коли той прийшов, бешкетники довго не відкривали йому двері свого купе.

"Він довго стукав у їхні двері, вони відмовлялися відкривати, лаяли його... Хтось із них кричав: "Я тобі зараз ї**ло розіб'ю!"... Потім таки відкрили. Начальник поїзда з ними про щось говорив – не чула, що конкретно він їм казав. Але стало тихіше. Правда, ненадовго. Щойно він пішов – почалося все спочатку", – розповіла Марія

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Незабаром після відходу начальника поїзда до вагону прибули співробітники охорони. Вони залишалися в купе дівчат до прибуття в Київ. І весь час, як розповідає Марія, змушені були стримувати футболістів напідпитку. Один з них норовив "вибачитися" за товариша.

Коли поїзд прибув на київський вокзал – там бешкетників вже чекала поліція і співробітники УЗ. Побачивши їх, згадує Марія, один з них не стримався – і почав ображати дівчат. До того моменту на пероні зібралася вся команда.

"Вони спочатку сміялися. Коли побачили поліцію – трохи напружилися. Один з наших нічних сусідів почав нас ображати, мовляв, ми самі винні, мовляв, спровокували їх ... Як спровокували? Тим, що двері замкнули з самого початку? Тим, що до ранку очей не зімкнули – і в такому стані повинні були їхати до чоловіків і дітей, на роботу?.. Вони нам тоді казали, що хочуть до дружин і дітей. То чому ж було не подумати про дружин і дітей раніше?! Тоді я і ще одна з дівчат написали заяви, нас опитала поліція. І знаєте – поліцейські не зробили нічого. Бачачи, що ці хлопці до нестями п'яні, їм не зробили тест на алкоголь, не затримали до з'ясування обставин – просто відпустили", – обурюється Марія

Як повідомляє Обозреватель, посилаючись на слова дівчини, сусідами Марії по купе були футболісти Колоса Володимир Лисенко, Вадим Мілько і В'ячеслав Чурко, імені четвертого вона не знає. При цьому зламані двері в купе джерело називає справою рук першого з них, у якого, до речі, сьогодні, 20 квітня, день народження.

Офіційної реакції Колоса поки не було. Раніше президент цього клубу розповідав, як футболіст його команди вибив зуб тренеру в роздягальні.

Огляд матчу з Минаєм, після якого гравці Колоса поверталися до Києва

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