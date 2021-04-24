"Так дружина чи коханка?" Тренер Колоса – про дебош своїх футболістів у поїзді

Руслан Костишин оштрафував своїх гравців після скандалу, але вважає його перебільшеним: "Це все так рознесли, ніби там було мало не згвалтування"

Руслан Костишин / Фото: Facebook

Головний тренер Колоса Руслан Костишин після розгрому Ворскли 3:0 прокоментував скандал з чотирма футболістами своєї команди в поїзді Ужгород – Київ.

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Нагадаємо, гравців Колоса звинувачують в тому, що вони влаштували дебош в поїзді, виламавши двері в купе у дівчат, які поверталися з похорону подруги. У ЗМІ називають імена Володимира Лисенка, Вадима Мілька, В'ячеслава Чурка і Кирила Петрова.

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Лисенко, Мілько, Чурко і Петров

"Будь-яка людина може сказати свою думку в коментарях. Але коли журналіст починає такі речі говорити без доказів... Ну немає доказів. Це просто хочеться матом сказати, але це неправильно. Він починає просто жорстко парафінити моїх футболістів – я буду мовчати? Я сам зі своїми футболістами розберуся"

"Якщо Сеньків дозволяє собі такі заяви... Він з такою насолодою це говорив, таке відчуття, що він в гей-вечірках бере участь. Він так в кайф все говорить, що, по-моєму, він там постійний учасник. Я не дозволю своїх футболістів так ображати", – заявив в ефірі тур Online коуч Колоса Руслан Костишин

Відзначимо, що раніше ведущий ТаТоТаке Андрій Сеньків заявив: "Мені дуже дивно, чому Колос, який вигнала за п'янку Селезньова, не виганяє цих футболістів, якщо цей факт мав місце. І я хочу звернутися до цих футболістів:" Хочете ї####ся – ї####ся між собою" .

Руслан Костишин / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

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Проте на запитання журналіста – "Це брехня і наклеп на адресу ваших футболістів?" – Руслан Костишин відповів: "Ні. Я не кажу, не захищаю. Я вже їх оштрафував. Якщо вони потрапили в історію, у мене футболісти вже оштрафовані. Я їх викликав і сказав: "Мені однаково, я не буду розбиратися". Я не можу їздити за своїми футболістами. Це їхній вихідний. Вони громадяни, які відповідають за свою поведінку".

"Але, розумієте, в час наших технологій – жодного відео, жодної заяви. Ви думаєте, якщо вони вибили двері, депутат, який їх зустрічав, не забрав би їх відразу в буцегарню? Як ви думаєте? Там депутат, дівчина і так далі. Ще не розібратися – дружина чи коханка, хе# його знає"

"Я оштрафував футболістів за те, що потрапили в цю історію. Диму без вогню не буває. Але з цього зробили, що мало не згвалтування. Це все рознесли. Футболіст – вже погана людина?"- дивується Костишин

Нагадаємо, раніше також з'явилася інформація, що гравець Колоса влаштував ДТП в Київській області. Авто футболіста врізалося у відбійник.

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