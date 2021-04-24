Это жесть! Футболисты Колоса после дебоша в поезде изобразили на поле "Ту-т-у-у-у-у"

Игроки команды из Ковалевки решили посмеяться над обвинениями в том, что они, будучи пьяными, выломали дверь в купе у девушек, возвращавшихся с похорон подруги

Колос / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Футболисты Колоса отпраздновали гол Вячеслава Чурко в победном матче с Ворсклой 3:0 в субботу, изобразив поезд.

Реклама

Ковалевский клуб опубликовал фото празднования на своей странице в Facebook, подписав его "Ту-т-у-у-у-у" и добавив эмодзи поезда.

Реклама

Правда, подписчики Колоса в соцсетях идею с таким празднованием гола, мягко говоря, не поняли. Вот их комментарии:

"Это они изобразили поезд Ужгород – Киев?"

"Типа считаете остроумным глумиться над дичью, которая имела место в поезде Ужгород – Киев? Очень смешно. Официальные извинения от "феодалов" подъехали"

"Жесть"

Напомним, ранее игроков Колоса обвинили в том, что они устроили дебош в поезде Ужгород – Киев, выломав дверь в купе у девушек, возвращавшихся с похорон подруги. В СМИ называют имена Владимира Лысенко, Вадима Милько, Вячеслава Чурко и Кирилла Петрова.

В тренде Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие

Реклама

Как стало известно, тренер Колоса Руслан Костышин оштрафовал своих игроков после произошедшего в поезде, но при этом наставник команды из Ковалевки считает скандал преувеличенным: "Это все так разнесли, будто там было чуть ли не изнасилование".

Обзор матча Колос – Ворскла 3:0

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама