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Я завтра скажу, що марсіани прилетіли, – гравець Колоса про п'янку в потязі

25 квітня, 15:13

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Півзахисник команди з Ковалівки В'ячеслав Чурко прокоментував скандальний інцидент, який трапився з командою на початку квітня

Триває обговорення неприємної ситуації з футболістами Колоса. Кількох хлопців звинуватили в неналежній поведінці в поїзді, на що вони відмовилися повністю визнавати свою провину. Хоча тренер Колоса Руслан Костишин оштрафував своїх гравців.

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Вчора ж команда обіграла Ворсклу, а футболісти Колоса зобразили на полі поїзд. Після гри 27-річний півзахисник В'ячеслав Чурко в коментарі телеканалам Футбол виклав своє бачення скандалу:

"Мені ця ситуація взагалі незрозуміла. Я жодної людини з того купе не знаю – дівчата чи не дівчата, скільки там їх їхало. А вони кажуть, що хтось хамив, вживав, – нехай покажуть якісь докази. Будь-хто може прийти і сказати, що вони там пили або щось робили.

За себе я можу сказати, що нічого не пив, а дівчат навіть в обличчя не бачив. Цілий тиждень працювали, а нас брудом облили. Можна говорити що завгодно. Я завтра скажу, що марсіани прилетіли. Так що, мені треба вірити? XXI століття, були б фотографії, відео, але якщо "Укрзалізниця" не має питань, поліція – теж. Хтось щось написав, а цьому повірили. Вибачте..."

Нагадаємо, раніше гравців Колоса звинуватили в тому, що вони влаштували дебош в поїзді Ужгород – Київ, виламавши двері в купе у дівчат, які поверталися з похорону подруги. У ЗМІ називали імена Володимира Лисенка, Вадима Мілька, В'ячеслава Чурка й Кирила Петрова.

Вчора Колос обіграв Ворсклу в чемпіонаті України:

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