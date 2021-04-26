Тренер Колоса вибачився за матюки в ефірі з стосовно скандалу в поїзді

Колос з Ковалівки продовжує залишатися в центрі уваги. Після обговорення скандальної ситуації з декількома гравцями команди Руслан Костишин дозволив собі не стриматися і вжити нецензурні слова. Однак пізніше вважав за необхідне вибачитися.
Нагадаємо, як тренер Колоса висловився про дебош своїх футболістів в поїзді .
Слова фахівця наводить офіційний сайт клубу:
"Я хотів би вибачитись перед уболівальниками за свої емоційні коментарі на флеш-інтерв'ю та пресконференції, в яких була присутня ненормативна лексика. Я розумію, що футбол дивляться діти, жінки і взагалі таким словам не місце у публічному просторі. Але в той же час, я хотів би також наголосити на тому, що від змісту сказаного після матчу я не відмовляюсь і відмовлятись не збираюсь. Я захищав і буду захищати своїх гравців від подібних, нічим не обгрунтованих, звинувачень та брудних фантазій деяких журналістів".
Колос після розгрому Ворскли піднявся вже на четверте місце. Ось так коментував події Костишин.
У наступному турі 1 травня колектив з Ковалівки битиметься в Чернігові з Десною, яка опустилася на шосте місце і відстає на одне очко.
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Дивіться огляд матчу Колос – Ворскла в УПЛ:
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