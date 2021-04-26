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Тренер Колоса вибачився за матюки в ефірі з стосовно скандалу в поїзді

26 квітня, 10:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Руслан Костишин вважає ситуацію занадто роздутою, вибачається за свої нецензурні вирази, але продовжує захищати футболістів від "брудних фантазій"

Колос з Ковалівки продовжує залишатися в центрі уваги. Після обговорення скандальної ситуації з декількома гравцями команди Руслан Костишин дозволив собі не стриматися і вжити нецензурні слова. Однак пізніше вважав за необхідне вибачитися.

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Нагадаємо, як тренер Колоса висловився про дебош своїх футболістів в поїзді .

Слова фахівця наводить офіційний сайт клубу:

"Я хотів би вибачитись перед уболівальниками за свої емоційні коментарі на флеш-інтерв'ю та пресконференції, в яких була присутня ненормативна лексика. Я розумію, що футбол дивляться діти, жінки і взагалі таким словам не місце у публічному просторі. Але в той же час, я хотів би також наголосити на тому, що від змісту сказаного після матчу я не відмовляюсь і відмовлятись не збираюсь. Я захищав і буду захищати своїх гравців від подібних, нічим не обгрунтованих, звинувачень та брудних фантазій деяких журналістів".

Колос після розгрому Ворскли піднявся вже на четверте місце. Ось так коментував події Костишин.

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У наступному турі 1 травня колектив з Ковалівки битиметься в Чернігові з Десною, яка опустилася на шосте місце і відстає на одне очко.

Читайте, що сказав гравець Колоса про п'яний бешкет в поїзді: "Я завтра скажу, що марсіани прилетіли".

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18
26
45
Забиті 44
Пропущені 18
Різниця 26
Результати останніх матчів: П П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
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Забиті 39
Пропущені 19
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
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Забиті 32
Пропущені 21
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Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
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23
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Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
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6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
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Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
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31
31
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Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
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34
34
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Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
22
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Пропущені 47
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Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
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Забиті 15
Пропущені 40
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Результати останніх матчів: П В П Н Н

Дивіться огляд матчу Колос – Ворскла в УПЛ:

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футбол вибачення чемпіонат України Колос Ковалевка Руслан Костышин
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