Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее

Селезнев побывал в шкуре запряженной лошади, занимаясь под руководством тренера, который также сотрудничает с Трубиным, Поповым и Хачериди

Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Пока Колос играл вничью с Десной 2:2, бывший форвард команды из Ковалевки Евгений Селезнев активно тренировался.

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Чтобы держать экс-форварда сборной Украины в тонусе, коуч по фитнесу Андрей Качан придумал ему оригинальное упражнение – привязал футболиста к батарее резинкой, заставляя преодолевать ее сопротивление всякий раз, когда тому нужно было ударить по мячу.

Евгений Селезнев Видео: Instagram

"Когда тебя привязали к батарее, а ты очень хочешь поиграть с пацанами в футбол", – подписал это видео у себя в инстаграм-сториз Андрей Качан, известный по сотрудничеству с Евгением Хачериди, Анатолием Трубиным, Денисом Поповым и другими видными футболистами

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Напомним, после скандального ухода из Колоса, когда на Селезнева обрушились обвинения в нарушении режима, Евгений нашел время для других видов спорта.

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В частности, Селезнев реанимировал занятия боксом, тренируясь в одной компании с Александром Усиком.

Селезнев завис с Усиком / Фото: Instagram

Также несколько раз Селезнев продемонстрировал мастерство в хоккее.

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/ Фото: УХЛ

При этом и после ухода Селезнева клуб из Ковалевки продолжают сотрясать скандалы. Напомним, игроков Колоса обвинили в том, что они устроили дебош в поезде Ужгород – Киев, выломав дверь в купе у девушек, возвращавшихся с похорон подруги. Назывались имена Владимира Лысенко, Вадима Милько, Вячеслава Чурко и Кирилла Петрова.

Смотрите, как Колос без Селезнева сыграл 2:2 с Десной