"Вызывай уже тренера "Колоса" на бой!" Селезнев размахался кулаками в ринге

Скандальный Евгений Селезнев после изгнания из "Колоса" с головой ушел в бокс. Ранее мы уже писали, что Селезнев тренируется с Усиком. Теперь же появилось видео, как 35-летний нападающий отрабатывает свой удар в ринге, занимаясь с тренером на лапах. Похоже, кулаком Селезнев бьет сильнее, чем ногой.
"Немного кардио", – подписал Селезнев это видео в Instagram
При этом во время ударной серии Селезнева звучит закадровый голос: "Ой, хорош!"
Похоже, при желании Селезнев и вправду мог бы попробовать силы в боксе или ММА.
- "Вызывай Руслана Владимировича в ринг!" – пишут Селезневу в комментариях под видео фолловеры, подразумевая тренера "Колоса" Руслана Костышина
- "Селя, завязывай с футболом и переходи в бокс. Удар у тебя уже поставлен"
- "Когда бой с Усиком?"
Напомним, Селезнева выгнали из "Колоса", по данным СМИ, за нарушение режима.
С кем выпивал Селезнев: полный список
При этом сам Селезнев говорит, что у него была проблема не с режимом, а с ахиллом, отметив, что из него "делают конченого алкоголика".
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